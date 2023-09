Patrick Goots noemt enkele namen bij Antwerp: "En hij wordt beter dan Pacho"

Royal Antwerp FC plaatste zich voor de groepsfase van de Champions League. Analist Patrick Goots weet met zijn vreugde geen blijf.

Patrick Goots heeft woensdagavond duidelijk genoten. “Op het moment dat Kerk er 0-1 van maakte, volgde bij mij een vreugde-uitbarsting die mijn gevoel bij Toby’s titelgoal in Genk evenaarde”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Voor Goots geen toeval dat Kerk de bezieler van de overwinning was. “Er is al zoveel kritiek op hem geweest. Zo is hij verre van de beste en snelste dribbelaar die hij ooit in de Eredivisie was. Maar hoeveel belangrijke goals maakte hij nu al voor Antwerp? Ik kan er mij onmiddellijk drie voor de geest halen. Kerk staat er áltijd wanneer het moet.”

En er waren nog wat uitblinkers voor de analist. “Al stak Balikwisha er voor mij bovenuit. Hoe hij Vines bijstond achterin en voorin het verschil maakte, getuigt van grote klasse. Bij het duo Keita-Vermeeren moet ik geen tekening meer maken.”

En er is nog meer. “Ik vermoed dat Antwerp met het jongste middenveld van alle deelnemers zal aantreden in de Champions League en toch zal dat er niet aan te merken zijn. Toby hoeft geen betoog, die staat er alle weken, en van Coulibaly ben ik nu helemaal overtuigd: hij wordt beter dan Pacho.”

Goots is zelfs de mening toegedaan dat heel veel neutrale voetbalsupporters in ons land zich achter de campagne in de Champions League van The Great Old zullen scharen.