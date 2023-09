OFFICIEEL: Succescoach Van Bommel bezorgt Antwerp schitterend nieuws

Mark van Bommel heeft Antwerp de titel, de beker en de kwalificatie voor de Champions League bezorgd. Bij The Great Old waren ze dan ook al nerveus omdat er andere clubs kwamen snuffelen. Maar Van Bommel heeft vrijdag zijn contract bij Antwerp verlengd tot 2025.

Van Bommel is de meest succesvolle coach van Antwerp in vele decennia. Marc Overmars kon hem naar de Bosuil halen en daar zijn ze uiteraard heel tevreden over wat hij tot nu toe gebracht heeft.

Niet alleen kent de ploeg sportieve successen, er wordt ook heel wat meerwaarde gecreëerd. Denk maar aan Gaston Avila die naar Ajax verhuisde. Maar er zijn ook de jongelingen die doorbreken, met Arthur Vermeeren als exponent.

Zijn contract liep normaal gezien eind dit seizoen af, maar wordt nu dus één jaar verlengd.