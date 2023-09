Club Brugge komt met verrassend statement twee dagen voor einde van zomermercato

Club Brugge diende maandag zijn UEFA-A lijst in. Hierbij volgde een belangrijk statement over hun transfermercato.

De UEFA-A lijst is de lijst waarop alle spelers staan die ingezet kunnen worden in Europese duels. De deadline om deze door te geven is maandagavond. Club Brugge maakte via hun officiële kanalen bekend welke spelers ze zullen inzetten.

Blauw-zwart nam hierbij ook de kans om duidelijk te maken dat ze geen nieuwe transfers meer zullen doen. "Maandag 4 september is de deadline voor het indienen van de UEFA A-Lijst voor de groepsfase van de Conference League. Met het indienen van die lijst sluit Club zijn zomermercato af."

De West-Vlaamse club maakte ook nog snel even een balans van de inkomende transfers. "Club Brugge sluit zijn zomermercato af na het aantrekken van Hugo Vetlesen, Philip Zinckernagel, Michal Skoras, Victor Barbera, Nordin Jackers, Maxim De Cuyper (terugkeer Westerlo) en Igor Thiago. Daarnaast werden Joel Ordonez, Kyriani Sabbe en Chemsdine Talbi definitief naar de A-kern gepromoveerd."

De spelerslijst die Club heeft ingediend ziet er als volgt uit: Balanta Eder, Barbera Victor, Boyata Dedryck, Buchanan Tajon, De Cuyper Maxim, Homma Shion, Jackers Nordin, Jutglà Ferran, Mechele Brandon, Meijer Bjorn, Mignolet Simon, Nielsen Casper, Nusa Antonio, Odoi Denis, Onyedika Raphael, Ordóñez Joel, Shinton Nick, Skoras Michal, Skov Olsen Andreas, Sowah Kamal, Thiago Igor, Vanaken Hans, Vetlesen Hugo en Zinckernagel Philip.