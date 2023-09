'PSV Eindhoven geeft Aster Vranckx nog altijd niet op'

Aster Vranckx stond dicht bij een transfer naar de Eredivisie. Zover kwam het tijdens de zomermercato echter niet.

PSV Eindhoven zag een deal met Wolfsburg best wel zitten om Aster Vranckx naar de Eredivisie te halen, maar uiteindelijk sprong de deal toch nog af.

Al lijkt een deal nog helemaal niet van tafel geveegd. “De club houdt daarom Aster Vranckx ‘in portefeuille’. De international van VfL Wolfsburg blijft in beeld voor de winterse transferperiode”, schrijft clubwatcher Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad.

Volgens PSV zag Wolfsburg de deal niet zitten. Dat liet sportief directeur Earnest Stewart aan de krant weten. “We hebben een aantal gesprekken gevoerd over zijn situatie en uiteindelijk wilde zijn club hem toch niet kwijt”, klinkt het bij Stewart.

Of Vranckx in januari nog een optie is voor PSV zal de tijd moeten uitwijzen. Wat er met onze landgenoot bij Wolfsburg zal gebeuren is maar zeer de vraag op dit moment.

Ook het Italiaanse Fiorentina werd genoemd als mogelijke bestemming voor Vranckx, maar ook dat ging niet door.