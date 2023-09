UPDATE: Deadline voor Hazard, maar de beslissing in het dossier lijkt gevallen

Geen gezever meer: Anderlecht is niet van plan om tot deze nacht te wachten op een antwoord van Thorgan Hazard en zijn entourage. Paars-wit heeft zijn ultiem voorstel gedaan en gaf de winger een deadline.

Update 15u: Anderlecht is eruit met Hazard over een contract voor vier jaar. Er was nog interessse van Besiktas, maar Hazard wou niet naar Turkije verhuizen, plus het contract was maar voor twee jaar.

Indien er niets meer gebeurt, tekent hij straks en wordt hij tegen 19u officieel voorgesteld op de clubmedia. Er zijn nog enkele details te regelen, maar normaal gezien is het in orde.

14u: Op een gegeven moment heeft het geen zin meer om nog verder te discussiëren, meent Jesper Fredberg. Paars-wit heeft Hazard - naar Anderlechtse normen - een heel mooi aanbod gedaan en verder kunnen ze niet gaan. Fredberg beheert zijn portefeuille met zorg en weet precies hoeveel hij kan uitgeven.

Tegen 16u deze namiddag moet Hazard een antwoord geven of de deal gaat niet door. Er wordt door zijn entourage wel geschermd met een aanbieding vanuit Turkije, maar Anderlecht is niet van plan om daarmee te concurreren: het is te nemen of te laten.

Bij Anderlecht kan Hazard voor vier jaar tekenen, in Turkije zou het slechts om twee jaar gaan, maar wel aan betere voorwaarden. Voor Hazard, die graag naar het EK wil volgend jaar, zou Anderlecht wel de beste keuze zijn.