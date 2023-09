Alle lof voor de mercato van Anderlecht, maar het spelletje met Raman was niet mooi

De mercato van Anderlecht is inkomend meer dan geslaagd. Maar eigenlijk wou paars-wit de kern ook nog afslanken en dat is maar half gelukt. Vooral het geleur met Benito Raman was pijnlijk te noemen.

Je bent voor of tegen Raman, maar de aanvaller verdiende ook niet wat er de laatste week met en rond hem gebeurd is. Zondag kreeg hij te horen dat hij uit de selectie voor de wedstrijd tegen Genk viel en dat hij best een andere club zocht.

Dat op zich is al niet zo mooi, want de andere Europese markten waren al dicht toen. Na twee basisplaatsen moest hij ineens opkrassen terwijl een transfer naar Nederland, Duitsland, Frankrijk... er niet meer in zat. Maar er was nog interesse vanuit België.

Raman moest veel geld laten vallen

STVV en Kortrijk wilden hem nog, maar Raman maakte al snel duidelijk dat hij naar de Truienaars wou. Die wilden ook het onderste uit de kast halen om hem binnen te halen en boden Anderlecht een huur aan waarbij ze 700.000 euro van zijn loon zouden betalen.

Niet genoeg voor Anderlecht, waar hij één van de grootverdieners is. Anderlecht kwam dan met een andere oplossing: zijn contract verbreken waardoor hij transfervrij zou zijn. Maar dan verloor Raman wel zo'n 350.000 euro. Gezien hoe hij behandeld was, wou Raman daar niet in mee gaan. Hoe zou u zelf zijn?

Arnstad, Ashimeru, Stroeykens... kansloos

En nu? Gaat Anderlecht Raman in de B-kern steken? Of hou je hem bij de A-kern, wetende dat hij momenteel niet zo gelukkig is met al wat er gebeurde. Het verhaal op zich is niet al te mooi te noemen.

Anderlecht heeft trouwens een veel te grote kern om maar op twee fronten mee te strijden. Jongens als Arnstad, Ashimeru, Lonwijk, Nilson, Stroeykens en Colassin zullen zich afvragen wat ze het komende half jaar moeten doen. Enkel trainen, want bij de beloften komen ze niet allemaal in aanmerking. De plaatsjes zijn enorm duur geworden bij paas-wit.