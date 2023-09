Opinie De coach van de maand is gekend: wie is jullie manager van de maand augustus in de Jupiler Pro League?



Foto: © photonews

Op de site van de Pro League is er gestemd: Brian Riemer is coach van de maand augustus. Terecht volgens jullie? Het beste voetbal speelde hij nog niet met Anderlecht, maar Brian Riemer werd door de kijkers verkozen tot manager van de maand augustus. Met 13/18 pakte paars-wit eigenlijk meer dan het verdiende, want overwinningen tegen onder meer Antwerp (1-0) en STVV (0-1) waren toch eerder gevleid. Ook in de thuisoverwinning tegen Charleroi kon het niet overtuigen, en tegen Genk lag het lange tijd onder tegen 10 man. Maar de Deen heeft Anderlecht geleerd om ook op een minder mooie manier punten te pakken. De resultaten kan hij alvast voorleggen, nu het geleverde spel nog. Onder meer toptransfers als Thomas Delaney en Thorgan Hazard moeten het nieuwe Anderlecht mee vorm geven. Geoliede machine Cercle Toch leek het logischer mocht de nominatie naar Miron Muslic gaan. Hij is van Cercle een geoliede aanvalsmachine aan het maken, en met onder meer overtuigende overwinningen tegen Charleroi, STVV en Westerlo pakte De Vereniging een knappe 12/18. Een bevestiging van wat Cercle vorig seizoen al liet zien. Hetzelfde hoge druk-voetbal, maar dan met nog extra kwaliteitsinjecties. Zo wisten de Bruggelingen Olaigbe onder de neus van Standard weg te halen, en heeft spits Denkey duidelijk nog serieuze stappen gezet ten opzichte van vorig seizoen. Zijn twee knappe doelpunten tegen Westerlo illustreerden dat nogmaals. © photonews Ook Hein Vanhaezebrouck mocht zeker aanspraak maken om manager van de maand te worden. Hij hield met Cuypers en Orban zijn twee topspitsen aan boord, haalde met Gandelman extra power en gestalte op het middenveld en daarnaast kan aanwinst Archie Brown wel eens een van de revelaties van het seizoen worden. Met KAA Gent pakte hij 13/15, wist hij een indrukwekkende Slag om Vlaanderen naar zijn hand te zetten en plaatste hij zich vlot voor de groepsfase van de Conference League. Maar nu aan jullie: wie is de coach van de maand augustus? Coach van de maand augustus? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Riemer 17% Muslic 35% Vanhaezebrouck 35% Deila 2% Iemand anders 10% Stem Je kan nog stemmen tot 09/09/2023 20:00. Lees ook... Gilles De Bilde heeft fikse waarschuwing klaar voor Brian Riemer



