De transferdeur is dicht en de boeken toe? Neen, hier kan er allemaal nog iets gebeuren

De Belgische markt is officieel gesloten. En dus lijkt het voor enkele maanden gedaan met transfers voor onze spelers? Neen, niet per se. Er zijn nog een aantal opties.

De grote 5 sloten hun transfermarkt al op 31 auugustus of 1 september, terwijl men in België tot 6 september transfers kon doen. Ondertussen is dat ook helemaal voorbij.

Toch wil het niet zeggen dat we de komende dagen niet nog een aantal (uitgaande) deals zullen zien van spelers die nog wegwillen en wegkunnen bij hun teams in de Jupiler Pro League of Challenger Pro League.

15 september

Zo sluit de markt in Saoedi-Arabië pas donderdagnacht, waardoor ze in het steenrijke land nog een dag tijd hebben om toppers uit België weg te halen. Al zal er zonder een optie tot vervanger niet al te veel meer gebeuren.

Ook Zwitserland sluit donderdagavond, een dagje later is het aan Kroatië en Tsjechië. En in vijf landen gaat het zelfs nog verder tot volgende week. Griekenland (11 september), Rusland (14 september) en

Turkije, Cyprus en Servië (15 september) sluiten de rij.