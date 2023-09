📷 OFFICIEEL RWDM gaat in slot van mercato nog shoppen bij RSC Anderlecht

RWDM wou in de laatste uurtjes van de transfermarkt nog scoren bij Anderlecht. Ilay Camara, Mario Stroeykens en Antoine Colassin stonden op het verlanglijstje.

Geen Stroeykens of Colassin, maar wel Camara naar het Edmond Machtensstadion. Hij ondertekende maandagavond laat zijn overeenkomst bij de Brusselaars.

Opgeleid als rechtsachter maar ook in staat om hoger op het veld te spelen, heeft de 20-jarige rechtspoot slechts één club gekend in zijn jonge carrière. Opgeleid bij RSC Anderlecht maakte hij zijn professionele debuut bij RSCA Futures in de Challenger Pro League.

Hoewel hij niet veel ervaring heeft, heeft hij enorm veel potentieel en kan hij veelzijdigheid toevoegen aan het A-team. Het is een toekomstige transfer die door de club wordt gerealiseerd.

Gauthier Ganaye: “Ilay is zeer veelzijdig, we hebben dit soort profiel nodig in een professionele kern. Hij kan als rechtsback, vleugelspeler of zelfs aanvaller spelen. Zijn snelheid maakt hem een geduchte wapen in de diepte. Hij is ook Belgisch, wat een pluspunt is gezien de normen die worden opgelegd voor onze competitie.”

Ilay Camara: “Ik ben erg blij met deze nieuwe stap in mijn carrière. Ik wil hier veel wedstrijden winnen, voor dit fantastische publiek. Ik heb nog nooit voor zo’n sfeer gespeeld, ik was erg onder de indruk toen ik vorig jaar hier kwam spelen voor de titelwedstrijd. Ik kan plezier brengen aan de fans en kwaliteiten toevoegen aan het team dankzij mijn veelzijdigheid, techniek en schot. Ik kijk ernaar uit om mijn debuut te maken voor deze prachtige club.”