Verrassing voor de afreis naar Azerbeidzjan: extra speler reist mee af

Woensdag was Orel Mangala afwezig op de training van de Rode Duivels. Hij werd vervangen door beloftenkapitein Aster Vranckx.

Donderdagmiddag trainden de Rode Duivels voor de laatste keer, vooraleer ze naar Azerbeidzjan zullen afreizen. Mangala was terug en zo keerde Vranckx terug naar de beloften.

Enkele uren nadien kwam er een verrassing toen de Rode Duivels zich opmaakten voor de reis naar Azerbeidzjan, waar ze zaterdag een EK-kwalificatiewedstrijd zullen spelen. De officiële kanalen meldden dat ook Vranckx zal meegaan. Zo heeft bondscoach Domenico Tedesco een extra optie op het middenveld.

UPDATE: Aster Vranckx joins the squad and flies with the team to Baku this afternoon. pic.twitter.com/niGoqTUesO