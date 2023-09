Gaat Anderlecht vol voor de titel na hun indrukwekkende transfers? Jesper Fredberg is duidelijk over ambities

Anderlecht kon deze zomermercato heel wat indrukwekkende transfers realiseren. Met de ploeg die ze gemaakt hebben kan hoog gemikt worden.

Toch vertelde Jesper Fredberg via media van de club dat ze niet meteen als titelkandidaat willen meedoen. "Onze ambitie is niet veranderd sinds de start van het seizoen. Wij willen ons eerst verzekeren van een plaats in play-off 1 en als dat gelukt is, kunnen we een nieuw doel stellen."

Het was duidelijk dat Anderlecht na deze transferperiode er als betere ploeg wilde uit komen. "Ik wil een club en team creëren dat naar elke wedstrijd gaat met het gevoel dat ze kunnen winnen. Dat moeten wij uitstralen, niet alleen de spelers maar ook de trainersstaff", ging Fredberg verder.

Paars-wit staat momenteel op een gedeelde eerste plaats met KAA Gent. Anderlecht speelde wel een wedstrijd meer dan de Buffalo's. Het blijft voorlopig nog even afwachten of de Brusselse club met nieuwe grote namen als Delaney, Thorgan Hazard en Schmeichel hun positie aan de top kan behouden.