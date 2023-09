Jesper Fredberg krijgt bijzondere vraag voorgeschoteld over contract bij Anderlecht

CEO of Sports Jesper Fredberg heeft een drukke zomermercato achter de rug. Hij haalde maar liefst 12 nieuwe spelers naar het Lotto Park.

Jesper Fredberg heeft deze zomer heel wat werk gehad om de nieuwe ploeg van RSC Anderlecht samen te stellen. Er kwamen maar liefst 12 nieuwkomers richting het Lotto Park.

Opvallend is echter dat hij zelf maar een contract heeft tot juni 2024, terwijl hij toch langlopende overeenkomsten sluit met spelers die naar Anderlecht komen.

“Ik wist dat mijn contract anderhalf jaar was toen ik hier tekende. Het is niet aan mij om mezelf te beoordelen. Dat is aan de voorzitter en de raad van bestuur. Maar ik zou graag langer willen blijven”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Het is wel degelijk de bedoeling van de Deen om langer aan boord te blijven. “Ik ben iemand die veel van zichzelf legt in een job en Anderlecht is me heel nabij geworden. Ik heb ook heel mijn familie naar hier overgebracht, dat doe je niet als je hier niet voor de lange termijn wil zijn. Eerst staat mijn familie en dan komt Anderlecht.”

De ambitie is er alvast, nu moet er nog een nieuwe deal gesloten worden. “Ik heb nog veel dromen. Ik krijg kippenvel als ik de energie van de fans voel in het stadion. Ik hoop dat ik binnen afzienbare tijd met de directie aan tafel kan zitten.”