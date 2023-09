Ook Hoefkens mag nu niet meer falen: dit zijn de mogelijkheden die hij heeft bij gekregen

Isaac Hayden, Moussa Djenepo, Kamal Sowah en Steven Alzate kwamen de Rouches versterken in de laatste 48 uur van de transferperiode.

Standard schakelde een versnelling hoger in de laatste twee dagen van de transfermarkt. Ten eerste kondigden de Rouches de komst aan van een ervaren verdedigende middenvelder, Isaac Hayden (118 wedstrijden in de Premier League).

Ten tweede is het een voormalige lieveling van het huis die terugkeerde met Moussa Djenepo. Carl Hoefkens haalde vervolgens een speler terug met wie hij in Brugge een zeer goede samenwerking had, Kamal Sowah.

En als kers op de taart wist Standard één van de beste spelers van vorig seizoen terug te halen, eentje die zoveel impact had op een middenveld en die het nu hard nodig heeft: Steven Alzate.

Welke basiself met de nieuwe rekruten?

Dat is de vraag die een meerderheid van de Luikse supporters zich nu stelt. Alles zal in de eerste plaats afhangen van het systeem, omdat het ontbreken van een betrouwbare, solide linksback een probleem kan vormen.

Laten we ons dus voorstellen dat Carl Hoefkens besluit zijn 3-5-2 te handhaven. De basis (Bodart – Bokadi – Vanheusden – Ngoy) zou ongewijzigd blijven. Aan de zijkanten moeten Gilles Dewaele en Marlon Fossey rechts blijven delen, terwijl Moussa Djenepo op links plaats zou kunnen nemen.

Een animatie die het mogelijk zou maken om een ​​verdedigende speler aan de ene kant en een aanvallende speler aan de andere kant te houden, om het team niet uit balans te brengen. Moussa Djenepo, die soms op deze positie bij Southampton werd ingezet, kon daardoor de hele flank afschuimen, zoals Aron Donnum dat vóór hem deed.

Op het middenveld is het moeilijk voor te stellen dat Steven Alzate geen onbetwiste starter is. Isaac Hayden zal dat waarschijnlijk ook zijn als zijn conditie het toelaat, terwijl William Balikwisha en Hayao Kawabe zullen strijden om die laatste plek op het middenveld. Price zal speeltijd krijgen ter vervanging van Hayden, O'Neill zal iets anders moeten laten zien.

Vooraan zou Carl Hoefkens Kamal Sowah in zijn beste positie moeten gebruiken, ter ondersteuning van de aanval. Een positie die de Ghanees in Brugge bekleedde, met succes. Sowah kan daarom de plaats van Dragus innemen en Kanga voorin helpen.

Een ander systeem?

Uiteraard is 3-5-2 niet het enige mogelijke spelsysteem met deze kern. Hoefkens wilde aan het begin van het seizoen de Rouches in 4-3-3 presenteren en het is niet uitgesloten dat hij het nog eens gaat proberen.

Noah Dodeigne zou dan de rol van linksback op zich kunnen nemen, maar zou geen echte vervanger hebben. Een behoorlijk gevaarlijke situatie om zo'n jonge speler zonder concurrentie en zonder potentiële back-up te plaatsen... tenzij Kostas Laifis terug bij de kern komt. Zijn zaak zal de komende dagen worden bestudeerd.

Centraal in de verdediging zijn het Bokadi of Ngoy die de prijs zullen betalen. Het trio op het middenveld zou ongewijzigd blijven, terwijl Djenepo en Sowah op de flanken zouden plaatsnemen.

Een andere oplossing is ook om over te stappen naar 3-4-3. Groot verschil: het zou dan een duo op het middenveld zijn, de concurrentie daar zou nog zwaarder zijn.

Zoveel oplossingen voor Carl Hoefkens die nu niet meer het recht heeft om fouten te maken. De kwaliteit is aangekomen in Sclessin, de mayonaise moet nu heel snel pakken.