Tedesco komt met duidelijk statement voor wedstrijd tegen Azerbeidzjan: "Zij hebben voorrang"

Zaterdagnamiddag nemen de Rode Duivels het op tegen Azerbeidzjan. Trainer Domenico Tedesco gaf op het persmoment al wat details over zijn opstelling prijs.

Zo weet Tedesco al meteen wie hij tussen de palen zal zetten. "Dat zal Koen Casteels zijn. Er is ook Vandevoordt natuurlijk die in aanmerking komt, maar voor hem vinden we het beter om nog ervaring op te doen bij de beloften."

De Italiaans-Duitse coach deed ook alle twijfels rondom Romelu Lukaku verdwijnen. "Ondanks dat Lukaku nog niet veel heeft meegetraind bij AS Roma, zal hij morgen starten. Hij is onze kapitein en leider en ik heb alle vertrouwen in hem. Lukaku heeft mijn volle steun. Natuurlijk is hij nog geen 100%."

Tedesco had ook goed nieuws voor spelers die veel in actie komen bij hun club. "Spelers die bij hun club hebben gespeeld, hebben voordeel. Maar neem ook Youri Tielemans. Hij heeft een goede voorbereiding gehad. Hij heeft het ritme, dus hij kan spelen. De trainer van Aston Villa stelt hem niet op, maar hij is wel klaar."