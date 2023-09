Waarom Anderlecht geen extra verdediger ging halen, Fredberg geeft het antwoord

Anderlecht heeft 12 transfers gedaan die op papier allemaal versterkingen zouden moeten zijn. Maar achteraan is de spoeling dun. Voor Vertonghen en Debast zijn er geen directe vervangers beschikbaar.

Jesper Fredberg erkent dat probleem en zocht lang naar een extra centrale verdediger, maar het juiste profiel heeft hij niet gevonden. "In principe waren we op zoek naar iemand die goed genoeg was om meteen de plek van Vertonghen of Debast in te nemen, in het geval van een blessure", verklaarde hij in een gesprek met de supporters.

"Maar anderzijds wel genoegen zou moeten nemen met een plaats op de bank zolang Vertonghen en Debast fit zijn. Want het spreekt voor zich dat we heel tevreden zijn met onze twee Belgische internationals centraal achterin."

Wat er wel beschikbaar was, bleek dan weer veel te duur. "We hebben dat profiel niet gevonden op de markt, of toch niet binnen wat voor ons financieel aanvaardbare voorwaarden zijn. Dan is het beter om te kijken naar de alternatieven die al voorhanden zijn in de kern."