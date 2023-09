Bondscoach Domenico Tedesco maakt een duidelijk punt over wat de Rode Duivels hadden moeten doen

Domenico Tedesco maakt duidelijk dat de Rode Duivels iets hadden moeten doen wat ze nagelaten hebben. Namelijk: een tweede doelpunt maken in Azerbeidzjan. Dat had er een meer comfortabele avond van kunnen maken.

Nu was dat niet het geval. "We hadden veel kansen. We hadden een tweede keer moeten scoren en dan maak je de wedstrijd dood. Als je zo'n matchen niet afmaakt, blijft de tegenstander altijd hopen en de Azeri's hebben goed gevochten", reageerde de bondscoach voor de microfoon van Gilles De Bilde (VTM).

Een onvermijdbaar gespreksonderwerp was de staat van het terrein. "Als je tijd neemt voor je eerste balcontact, is het op dit veld niet gemakkelijk. Ik heb het onderwerp zo veel mogelijk vermeden, maar ik denk wel dat het oké is om het nu even over het veld te hebben. In tegenstelling tot onze training was het een erg droog veld."

Zege belangrijkste voor Tedesco

Een solide indruk maken in verdedigend opzicht was ook niet evident, want dat lukte België niet bepaald. "Defensief moeten we de dingen analyseren. Er waren situaties waarbij we de voorzet hadden moeten afblokken, al kan je niet elke voorzet of lange bal afblokken. De overwinning is altijd het belangrijkste. Dat geeft deze jonge groep zelfvertrouwen."