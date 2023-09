Doku komt met hilarische uitleg: "Hij heeft het van mij afgepakt, maar is wel wereldbekend"

Jérémy Doku scoorde voor de Rode Duivels bij zijn debuut in 2020 tegen IJsland. Een moment dat de geschiedenisboeken inging.

Tegen IJsland het vijfde doelpunt scoren in een 5-1-overwinning is geen historisch moment, maar het zegegebaar dat Jérémy Doku toen maakte is er wel eentje dat in ons land heel bekend gebleven is.

“Met mijn ene hand boven mijn ogen en met mijn andere wijsvinger op m'n mond”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Wat het precies betekent? Je zoekt de mensen die over je spraken toen het niet goed ging en je legt hen het zwijgen op. Want als je scoort, dan praten ze niet meer.”

Het gebaar pikte hij vroeger op in Borgerhout. “Iedere keer dat we met vrienden buiten aan het voetballen waren, hadden we bepaalde 'celebraties'. Plots zag ik iemand zo zijn doelpunt vieren. (geamuseerd) 'Nu is het van mij', dacht ik. Ik heb het gewoon geclaimd.”

En dat doet Romelu Lukaku ook zo. “Romelu heeft het afgepakt van mij! Weet je hoe het gegaan is? Toen ik geblesseerd was, zei ik tegen 'Rom': 'Als je scoort, vier dan zoals ik.' Dat was een grote fout.”

“Ik had hem dat nooit mogen vragen, want sindsdien blijft hij zijn doelpunten op die manier vieren. Héhé. Ach, het maakt op zich ook niet zoveel uit. Dankzij Romelu is ons gebaar zelfs wereldbekend geworden.”