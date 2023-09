KAA Gent deed nog interessante dubbeldeal in slot van zomermercato, maar leent een van hen meteen uit

Bij KAA Gent mikken ze op het allerhoogste. Dit seizoen willen ze meespelen met de toppers in de Jupiler Pro League. Maar ze geloven ook in de toekomst.

Twee talenten van de Diables Noirs Brazzaville zijn nog komen aansluiten bij KAA Gent. Zij moeten in de toekomst van belang gaan worden voor de Buffalo's, al hebben ze wel nog geen langdurig contract getekend.

Gent

Déo Gracias Bassinga tekende een contract voor twee seizoenen in de Ghelamco Arena, Ceti Tchibinda tekende voor één seizoen. Er mag nooit uitgesloten worden dat ze in de A-kern terecht zullen komen, maar voorlopig is dat nog niet het geval.

Beide youngsters staan in Congo te boek als talent. Bassinga is een 18-jarige centrumspits die ook op de flank overweg kan, Ceti Junior Taty Tchibinda is een 18-jarige middenvelder. Die laatste wordt uitgeleend aan KRC Gent.