Supporters FC Antwerp lopen storm voor Champions League op verplaatsing: ongeziene tien minuten

Antwerp FC heeft zich voor het eerst in de clubgeschiedenis geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. En dat gaan we geweten hebben, want het is nu echt een stormloop op alle gebied.

Antwerp FC ontvangt de komende maanden FC Barcelona, FC Porto en Shakhtar Donetsk op de Bosuil. Daarvoor kunnen ze voorlopig nog niet aan de slag met een systeem van mini-abonnementen, want er is een kink in de kabel. De Europese voetbalbond UEFA heeft de ticketverkoop voorlopig on hold gezet tot een latere datum. Het is dus nog even wachten voor de Antwerpfans om hun tickets te kopen om de hymne van de Champions League te horen op de Bosuil. 2600 tickets Ondertussen konden ze voor de uitwedstrijd in Barcelona wél al tickets kopen. En ook dat werd een ongeziene stormloop. Volgens Gazet van Antwerpen werden de tickets in niet minder dan tien minuten helemaal uitverkocht. 2600 tickets werden er zo verkocht in een mum van tijd. Vele honderden fans probeerden al binnen te raken in de thuisvakken, maar zij komen van een kale reis terug. Bij Barcelona hadden ze zich voorbereid en dus heel wat mensen geweigerd.