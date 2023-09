Imke Courtois heeft lof voor één opvallende Rode Duivel in het bijzonder: "Dat was geruststellend"

Imke Courtois keek ook naar de Rode Duivels. En daarbij viel haar heel wat op. Zo spotte ze ook nog een lichtpuntje in de duisternis.

Romelu Lukaku was een van de lichtpuntjes. Hij hield zich knap staande tegen de verdediging van Azerbeidzjan en liet meermaals de spelers rondom hem inschuiven met zijn rug naar doel. Ook dat is een kwaliteit.

Trossard, Bagayoko en Carrasco deden er niet al te veel mee, maar uiteindelijk viel zo ook wel het doelpunt - goed voor een belangrijke driepunter. En in deze fase tellen eigenlijk enkel de punten en een zo vlot mogelijke kwalificatie.

Lichtpuntje

"Lukaku was een aanspeelpunt, met kracht die zo'n gesloten defensie kan ontwrichten", vond ook Imke Courtois in De Zondag. "Hij was dus wel een lichtpuntje."

"Het was geruststellend dat hij duidelijk geen te grote achterstand heeft opgelopen", verwees Courtois ook nog naar de transferperikelen van Big Rom deze zomer. Hij speelde nog niet veel dit seizoen omdat zijn transfer naar AS Roma heel lang duurde.