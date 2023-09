Hugo Broos wil jeugdinternational afsnoepen van België

Hugo Broos is bondscoach van Zuid-Afrika. Hij wil een Belgische speler met dubbele nationaliteit winnen voor het Afrikaanse land.

Hugo Broos heeft zijn oog laten vallen op Ayanda Sishuba. De jeugdinternational van de U18 heeft naast de Belgische ook de Zuid-Afrikaanse nationaliteit.

Sishuba wordt omschreven als een van de grootste talenten voor de volgende generatie van ons land. Hij speelt momenteel bij Lens en zit er al in de A-kern.

De aanvallende middenvelder speelde dit seizoen voor het eerst in Ligue 1 mee. Hugo Broos wil hem overtuigen om voor Zuid-Afrika te spelen.

Het is aan Sishuba om te kiezen voor welk land hij wil spelen, maar stiekem hoopt Broos toch dat hij voor Zuid-Afrika zal kiezen in plaats van voor België.

“Hij speelt op het hoogste niveau in Frankrijk, we willen hem een kans geven”, klonk het op een persconferentie van Broos. “Het is aan de speler om te laten zien dat hij over de kwaliteiten beschikt waar ze in Zuid-Afrika zo van houden.”