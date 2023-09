Zelfs eigen fans reageren ontgoocheld na communiqué van Genk: "Steeds lastiger voor award van Gouden Calimero"

Genk zag Dimitri De Condé opgeroepen worden door het Bondsparket omwille van zijn tirade aan het adres van ref Bram Van Driessche. Daarop schreven ze een communiqué dat niet in al te goeie aarde viel.

In het communiqué stellen ze dat er al verschillende keren beslissingen gebeurd zijn in het nadeel van Genk en vragen ze zich af waarom Jan Vertonghen niet werd opgeroepen.

Menig voetbalanalist heeft in zijn analyses na het afgelopen seizoen vragen gesteld bij scheidsrechterlijke beslissingen in het nadeel van KRC Genk.

Wij betwisten de kwaliteiten van scheidsrechter Bram Van Driessche niet. We zijn wel van mening dat hij een ondermaatse prestatie leverde tijdens de wedstrijd tussen KRC Genk en Sporting Anderlecht. De scheidsrechter had die wedstrijd niet onder controle, wat de uiteindelijke aanleiding was voor wat er zich nadien heeft afgespeeld. Verder stelt de club zich vragen bij het feit dat enkel de Condé zich moet verantwoorden voor wat er zich na de wedstrijd heeft afgespeeld, hoewel er ook andere personen bij het incident betrokken waren.

liefste club van me, doe dit niet, sta hierboven. Ik kan jullie vele communicatiespecialisten aanraden. Ook in die kant van de werking moeten we een topclub worden. — tom willems (@tomwillems) September 11, 2023

Genkie for life, maar doe dit nu toch niet.

Op het veld zijn jullie goed op weg om een topclub te worden/zijn, als clubbestuur is er nog een weg te gaan. — Bradbury (@Bradbur58028652) September 12, 2023

Dat het niveau van de scheidsrechters zwak is, daar heeft elke club al mee te maken gehad, niet alleen Genk. Dat men dit als club schrijft in een tijdperk dat er respect wordt gevraagd op de velden is verkeerd. Enige fout ligt bij De Conde. Die had daar niets te zoeken! — Steve Van Gysel (@SteveVanGysel) September 11, 2023

Het blijft een tweestrijd voor me. Ik zie Genk graag spelen, ze brengen fantastische spelers voort, ze komen uit een sympathieke provincie, maar het gedrag dat de clubleiding telkens weer stelt is echt te triestig om nog mee te kunnen lachen. https://t.co/quTonvdOwG — Karel De Meester 🌈 (@Karel_DMeester) September 11, 2023

Compleet onnodige reactie. Topclub onwaardig. https://t.co/N15bvmjU8W — Koen Frans (@koenfrans) September 11, 2023

Het wordt steeds lastiger voor de award van Gouden Calimero.



Is het Hein (vs ongeveer alles en iedereen), Genk (vs de refs) of Gheysens (vs Mintjens)? https://t.co/KkbOHU0WU3 — Kenny Vermeulen (@Nonunsenses) September 11, 2023

Misschien eens communicatiespecialist inhuren want dit blijft toch al de zoveelste kemel die ze schieten op het vlak van "statements" 😬😬😬 https://t.co/xoyvC4Iv1Q — jeroen seuntjens (@jeroenseuntjens) September 12, 2023