Ex-voetballer over zijn periode bij de Rode Duivels: "Niet mijn mooiste herinnering"

Tegenwoordig wil iedereen voor de Rode Duivels spelen, maar er was een periode toen het veel minder ging. Spelers uit die generaties hebben er geen mooie herinneringen aan.

Zo was er Tom De Sutter. De ex-voetballer die tegenwoordig padelt en daarin ook als ondernemer actief in is, was tussen 2008 en 2011 Rode Duivel, maar kijkt op die periode niet tevreden terug.

"Het hoort niet tot mijn mooiste herinneringen aan het voetbal", vertelde De Sutter aan Het Nieuwsblad. "Er heerste toen vooral negativiteit rond de Rode Duivels."

© Photonews

Zo sprak De Sutter over een oefenduel tegen Hongarije. Die werd nog in het oude stadion van KAA Gent gespeeld. "We speelden voor 2000 man (volgens Transfermarkt 8000, red.). Een drama was het", aldus De Sutter. De Duivels wonnen die wedstrijd met 3-0 na goals van Fellaini, Vermaelen en Mirallas.

"Sportief zaten we ook in een diep dal", ging De Sutter verder. "Misschien zat ik daardoor bij de nationale ploeg, maar je zag wel al dat spelers zoals Kompany of Dembélé iets speciaals hadden."