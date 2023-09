In de winter wel een transfer? 'Engelse topclub meldt zich opnieuw voor Johan Bakayoko'

Johan Bakayoko koos in de zomer ervoor om bij PSV te blijven. Nochtans genoot hij belangstelling van Brentford en ook Liverpool. Zo wees hij een bod van bijna 40 miljoen euro af.

De transfermarkt sloot nog maar net, maar toch doen er alweer geruchten de ronde. Volgens Football Insider zou Liverpool opnieuw interesse in Johan Bakayoko hebben. Ze mikken op de wintermercato om hem binnen te halen.

Afgelopen zomer had Liverpool al interesse in Bakayoko, maar van een transfer kwam niets in huis. Liverpool speelt dit seizoen geen Champions League, maar PSV wel. Daardoor kook de jonge Belg ervoor om in Nederland te blijven. Ook het bod van Brentford voor bijna 40 miljoen euro werd zo afgeslagen.

Het zou kunnen dat tijdens de winter een transfer wel mogelijk is. Zeker als PSV de groepsfase van de Champions League niet zou overleven. Het zit in een groep met Sevilla, Arsenal en Lens. Liverpool zal de situatie op de voet blijven opvolgen.