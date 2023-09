🎥 Haaland is fan, aanvaller Club Brugge gooit ook internationaal hoge ogen: "Zijn prijskaartje schiet de lucht in"

Zijn goede vorm van bij Club Brugge doortrekken bij Noorwegen: dat is wat Antonio Nusa gisteren gedaan heeft tegen Georgiƫ. Hij was bepalend met onder meer twee assists.

Een gemeten voorzet op het hoofd van Erling Haaland -die fantastisch binnenkopt- om enkele minuten minuten later Martin Odegaard na een heerlijke dribbel aan te spelen: Antonio Nusa (18) was met twee assists alomtegenwoordig voor zijn land in de thuisoverwinning tegen Georgië (2-1).

Online oogste het toptalent van Club Brugge dan ook heel wat lof. “Zijn prijskaartje schiet de lucht in tijdens de internationale break”, tweette de Engelse journalist Nizaar Kinsella van Standard Sport onder meer.

Chelsea deed de afgelopen transferperiode nog een bod van 30 miljoen op de aanvaller, maar Nusa beloot om Club Brugge trouw te blijven.