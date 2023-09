Heeft Anderlecht een probleem gecreëerd? Héél benieuwd naar de keuze van Brian Riemer

Nu de transferstorm bij Anderlecht gaan liggen is, lijkt het in grote lijnen duidelijk hoe het basiselftal van Brian Riemer er zal gaan uitzien. Behalve op één positie. De positie die een maand geleden eigenlijk het meest zeker was van allemaal.

Als we tijdens de eerste zes wedstrijden van paars-wit de basiself moesten voorspellen, lagen er een viertal posities sowieso vast. Maxime Dupé was daarbij een zekerheid, want Colin Coosemans is zelfs geen concurrent te noemen. Met alle respect, want hij is in de kleedkamer heel belangrijk, maar het lag altijd vast dat hij sportief een bijrol op zich zou moeten nemen.

Schmeichel wil naar EK en moet spelen

Sinds 5 september is de positie in doel diegene waar we het meest over zullen moeten nadenken. Waarschijnlijk nog niet voor de match tegen Kortrijk, maar daarna...? De 36-jarige Schmeichel heeft een enorm palmares en is nog niet uitgevoetbald. Hij is nog steeds eerste keuze bij Denemarken, waar hij al heel de kwalificatie tussen de palen staat en zijn team bij momenten recht hield.

De man die kampioen werd met Leicester City wil ook absoluut naar het EK in Duitsland en zal zich niet neerleggen bij een plaats op de bank. Nu zal u zeggen: concurrentie is altijd goed. Maar is het dat ook in doel? Bij Gent hebben Paul Nardi en Davy Roef al heel wat moeilijke momenten gekend omdat Vanhaezebrouck moest kiezen.

Ook Anderlecht heeft zo van die voorbeelden. Van Crombrugge-Verbruggen vorig seizoen nog. Zitka-Proto herinnert u zich waarschijnlijk ook nog. Het maakte niet dat één van beiden boven zijn kunnen uitsteeg. Integendeel.

Hoe gaat Dupé hiermee om?

Maxime Dupé moet het nu ook al voelen aankomen. Hij werd gehaald als eerste doelman en moet nu gaan concurreren met een Deense legende, terwijl zijn bazen ook Denen zijn. Niet dat dat sowieso zal meespelen, maar het zal toch pijn doen aan een doelman die zich nog niets te verwijten heeft dit seizoen.

Een goeie Schmeichel is immers voor veel coaches een no brainer. Da's een situatie die nu gecreëerd is die voor problemen kan zorgen. Jesper Fredberg vond dat hij het buitenkansje niet kon laten liggen, maar uiteraard kon hij dat wel. Het is een prestigetransfer die niet meteen nodig was of die had moeten gebeuren voordat ze voor Dupé gingen. Al kunnen ze ons verrassen natuurlijk.