Degryse stelt toch vraagtekens bij Doku: "Die progressie moet er komen"

Bondscoach Domenico Tedesco gooide tegen Estland Jérémy Doku van bij de aftrap in de strijd. Een verwachte vervanging in het basiselftal, terwijl hij eigenlijk al tegen Azerbeidzjan in de ploeg verwacht werd.

Analist Marc Degryse is grote fan van Doku, maar bleef toch op zijn honger zitten. “Ik word blij als ik zijn naam op het wedstrijdblad zie, ik ben echt een grote liefhebber van Doku. Al was het voor mij nog iets te wisselvallig”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Zijn laatste actie ontbrak maar al te vaak. “Soms krijg je bij hem het gevoel dat het moeilijkste gedaan is, maar dan ontbreekt het vervolg. Die verderzetting van de actie moet hij nog meer verzorgen, in de zone van de waarheid is er nog werk aan de winkel.”

Hij liep zelfs vaak in de weg van andere spelers. “Ik vond ook dat hij iets meer aan de buitenkant mocht blijven. Nu had hij vaak de neiging om naar het al druk bevolkte centrum te komen. Daardoor liep hij vaak in de zone van Lukaku en Trossard. Dan heb ik liever dat hij aan de buitenkant blijft, de één tegen één opzoekt en zo een tweede en derde man op hem trekt.”

Degryse is van oordeel dat we veel mogen verwachten van Doku en dat hij in de toekomst tot de betere spelers ter wereld kan behoren. “Die progressie moet er komen en dat is werk voor Guardiola”, besluit de analist.