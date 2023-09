KAA Gent op kop, Vanhaezebrouck deelt prikje uit naar RSC Anderlecht

KAA Gent komt uit de interlandbreak als leider in de Jupiler Pro League. Al wil Hein Vanhaezebrouck daar niet meteen al te veel deining aan geven. Het seizoen is nog lang?

"Natuurlijk zijn we blij na elke overwinning. Een topper winnen is altijd leuk, de supporters gaan daarin mee en dan zou het gek zijn als we het niet vieren", aldus Hein Vanhaezebrouck over de winst en feestvreugde na de zege tegen Club Brugge.

En zo staat KAA Gent met 13 op 15 helemaal op kop van de rangschikking. Iets waar ze ook in Leuven willen aan vasthouden ongetwijfeld, al zal er dan ook daar moeten worden gewonnen. Te ver vooruitblikken? Dat willen ze niet.

© photonews

Het seizoen is nog lang. Doordat de Buffalo's zich wisten te plaatsen voor de poulefase van de Conference League komen er ook nog eens (minstens) zes Europese wedstrijden bij dit seizoen. En dus is het zaak niet te vroeg victorie te gaan kraaien.

Rustig blijven

"Dit betekent niets voor het kampioenschap. Er zijn ploegen waar heisa gemaakt wordt als ze eens op kop staan ook al zijn er zes ploegen met een match minder", prikte Vanhaezebrouck zelfs even richting Anderlecht.

Paars-wit stond na vijf speeldagen op kop, ondertussen is het dus Gent op nummer in. "Maar wij gaan daar niet in mee. Er gaat nog zoveel veranderen de komende weken en maanden", blijft de oefenmeester van de Buffalo's rustig.