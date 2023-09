'Last minute oplossing in de maak voor Leander Dendoncker'

Leander Dendoncker is nog steeds op zoek naar een nieuwe club. En die zou er eindelijk kunnen komen.

Leander Dendoncker is speler op overschot bij Aston Villa. Nochtans heeft onze landgenoot er een contract lopen tot 2027.

Afgelopen seizoen speelde hij amper negen wedstrijden mee in de Premier League en ook nu drong de club aan op een vertrek. Dit seizoen speelde hij slechts één keer mee. Dat gebeurde in een kwalificatiewedstrijd voor de Conference League. Dendoncker kreeg toen 21 minuten.

Er is een uitweg naar Fenerbahce. De Turkse club heeft al enkele voorstellen gedaan aan Aston Villa, maar die werden tot nu toe niet aanvaard.

De tijd dringt, want op 15 september sluit de transfermarkt in Turkijke. Volgens Football Insider is de deal echter bijna rond en zou Aston Villa nu toch akkoord gaan. Fenerbahce wil nog een allerlaatste bod doen op onze landgenoot en die zou passen binnen wat Aston Villa wil.

Aston Villa betaalde vorig jaar 15 miljoen euro aan Wolverhampton voor Dendoncker, terwijl zijn marktwaarde toen nog op 28 miljoen euro geschat werd. Nu zou zijn marktwaarde volgens Transfermarkt nog 15 miljoen euro bedragen. Het zou nu echter gaan om een huurdeal, waarin een aankoopoptie opgenomen is.