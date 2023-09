Nusa schittert voor Noorwegen maar Club-coach Deila ziet waar het beter moet

Antonio Nusa keert voldaan terug uit de interlandbreak. Op twee wedstrijden kon hij 3 assists geven en zelfs scoren. In Noorwegen wordt er nu al erg veel gepraat over de aanvaller van Club Brugge.

Ook Club Brugge-coach Ronny Deila beseft maar al te goed dat Nusa gewild zal zijn op de transfermarkt. "Of we Antonio komende winter zullen kunnen houden, is een vraag die mij op dit ogenblik nog niet echt bezig houdt", vertelde Deila donderdag tijdens zijn persconferentie.

Deila vertrouwt er in ieder geval op dat het jonge talent de juiste keuze zal maken. "Ik weet dat er een goeie kop op staat bij mijn jonge landgenoot, hij is clever genoeg om te beseffen hoe hij moet omgaan met alles wat zich rond zijn persoontje beweegt. Ook al is dat natuurlijk helemaal niet eenvoudig. Er komt wat op hem af. Maar hij weet ook dat hij nog maar helemaal aan het begin staat van zijn carrière."

Ondanks alle positiviteit rond de 18-jarige heeft Deila nog wel een puntje van kritiek. "Hij heeft nu in twee interlands goeie statistieken laten optekenen, maar moet nog altijd veel efficiënter worden in zijn acties."