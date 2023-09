📷 OFFICIEEL Marc Brys heeft er spits bij die in eigen land talrijke prijzen pakte

OH Leuven heeft een overeenkomst gesloten met Suphanat Mueanta. Hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd.

Suphanat Mueantais is een 21-jarige Thaise aanvaller die overkomt van de Thaise topclub Buriram United. Suphanat wordt gehuurd tot het einde van dit seizoen.

Suphanat ‘Bank’ Mueanta genoot zijn voetbalopleiding bij de jeugdacademie van Buriram United. Op 15-jarige leeftijd debuteerde hij bij de A-ploeg en werd zo de jongste speler in de Thaise competitie. Suphanat heeft daarnaast nog twee andere records achter zijn naam staan. Zo is hij ook de jongste doelpuntenmaker ooit, zowel in de Thaise competitie als in de AFC Champions League.

De aanvaller speelde 101 wedstrijden voor Buriram United, waarin hij 24 doelpunten scoorde en 15 assists gaf. Suphanat won drie keer de Thai League, twee keer de FA Cup, twee keer de League Cup en één keer de Thailand Champions Cup. ‘Bank’ doorliep ook alle nationale jeugdreeksen van Thailand en speelde al twaalf wedstrijden voor de Thaise nationale ploeg. Daarin scoorde hij vier doelpunten.