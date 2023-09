Supporters reageren massaal op fan van Club Brugge die vastzit in Denemarken

Anderhalve maand geleden werd er een fan van Club Brugge aangehouden in Denemarken. Hij zit nu nog steeds vast in de Deense gevangenis en dat lokt heel wat reacties uit bij de fans.

De fan die 17 was op het moment van de feiten, trok het shirt van een 14-jarige supporter van Aarhus af. Er was sprake van vier weken jeugdinstelling. Ondertussen is hij verjaard in de cel en zit hij al zes weken vast. Dit kon je hier eerder al lezen op Voetbalkrant.

Op sociale media wordt er massaal gereageerd op dit gebeuren. Zo zien de reacties eruit.

"Of het nu een 'supporter' van Club Brugge is of van FC Knudde, van een 14 jarige blijf je af... van iedereen zijn spullen trouwens. Wie de grote wil uithangen, zal de gevolgen moeten leren accepteren en terecht!"

"En hopelijk straffen zijn ouders hem nog als hij thuis is."

"Tja, dat is inderdaad een verschil met “pamperend” België… Handjes thuishouden in het vervolg. België kan hier een voorbeeld aan nemen!"

"Sorry hoor maar als je je zo gedraagt en een 14-jarige aanvalt moet je ook maar man genoeg zijn om de gevolgen te dragen. Hij zal de volgende keer wel eens nadenken voor hij zoiets doet."

"Ze mochten het hier ook veel strenger aanpakken, dan zou het veel aangenamer zijn in stadion."

"Als je hier in België zo iemand vastzet krijg je mensenrechten op je dak. België neem een voorbeeld aan Denemarken, het voetbal zou weer een feest worden."

"Behoorlijk streng zijn ze in het buitenland. Hopelijk is hij snel vrij en terug in België... Hopelijk zijn lesje wel geleerd. Om zich in de toekomst wel te gedragen. Hopelijk was het een jeugdzonde die we allemaal wel hebben begaan vroeger."

"Tja... er is maar één de schuld hiervan en dat is toch echt de (nu) 18-jarige. Misschien moet je gewoon van andermans spullen afblijven. Het is maar een idee..."

"Goed zo. Hou hem daar maar nog wat."