De vicieuze cirkel van Youri Tielemans: de redenen achter zijn mindere vorm

Youri Tielemans zit in het sukkelstraatje. Deze keer niet door blessure, maar door zijn vormpeil dat hij niet op niveau krijgt. Daarvoor moet hij spelen en blijven staan, maar bij zijn club ontbreekt hij voorlopig de nodige minuten.

Aston Villa is enorm ambitieus, maar staat na vier wedstrijden slechts tiende na twee zeges. The Villains spelen dit seizoen weer Europees en willen daar ook iets laten zien. De bedoeling is om elk seizoen in de (sub)top mee te spelen.

Unaï Emery, coach van Villa, wil een hoge pressing en energiek voetbal vooruit. Daarvoor werd Tielemans ook aangetrokken. Hij moest de motor worden op het middenveld, maar de 26-jarige zit nog steeds in een dip sinds hij vorig seizoen ineens 9 wedstrijden moest missen door een blessure.

Erna vond hij ook bij Leicester City niet meer het juiste ritme. Uiteraard heeft Tielemans niets ingeboet aan intrinsieke kwaliteiten, maar de degradatie en het mindere spel hebben er ingehakt. Normaal gezien is hij mentaal heel sterk, maar ook het aanslepen van zijn transfer en de keuze die hij moest maken, hebben meegespeeld.

Tielemans heeft een glansprestatie nodig

Tielemans moet vertrouwen voelen en ook na een mindere prestatie eens blijven staan. Maar zowel bij de Duivels als bij Aston Villa krijgt hij die tijd niet. Ook omdat zijn prestaties constant onder het vergrootglas gelegd worden.

De komende weken worden belangrijk voor Tielemans, want met Douglas Luiz en Boubacar Kamara heeft hij twee stevige concurrenten waar Emery op dit moment geen reden voor te twijfelen bij heeft. Maar zonder vertrouwen gaat hij niet uit de dip geraken. Een vicieuze cirkel die hij toch ergens zal moeten doorbreken met een glansprestatie.