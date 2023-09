Woelwater Balotelli heeft dan toch een nieuwe club gevonden

Mario Balotelli lag al geruime tijd op ramkoers bij de Zwitserse club FC Sion. De club verweet hem zijn afspraken niet na te komen en een vertrek naar Saudi-Arabië te forceren, terwijl de Zwitsers zelf geen vervanger konden halen. "Het was een vergissing om hem te contracteren. Ik geef toe dat ik het helemaal mis heb gehad met hem", zei technisch directeur Barth Constantin deze zomer.

Balotelli zelf gaf aan geen oren te hebben naar een transfer naar het Midden-Oosten. "Ik heb in mijn carrière ooit een veel hoger bod geweigerd. Dat kwam uit China. Ik kon toen veel meer gaan verdienen dan nu in Saoedi-Arabië. Ik speel echter te graag voetbal, dus bleef ik bij Marseille", vertelde hij toen.

Het enfant terrible heeft met Adana Demirspor een nieuwe club gevonden. De Italiaan speelde echter al tussen 2021 en 2022 voor de Turkse club, en was daar goed voor 18 doelpunten en 4 assists in 32 wedstrijden. Bij de club uit Adana krijgt hij Patrick Kluivert als hoofdcoach.

Mario Balotelli has just signed in as new Adana Demirspor player on free deal — contract terminated at Sion 🔵🇮🇹🇹🇷



Balotelli returns to his former Turkish club. pic.twitter.com/w3M0cuF8Et