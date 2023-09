Zien we binnenkort nog een Hazard in Brussel spelen? "Als Eden nu eens bij deze ploeg zou tekenen..."

Eden Hazard zit nu al een tijdje zonder club nadat zijn avontuur bij Real Madrid op niets uitdraaide. Nu hij transfervrij is gaan er veel geruchten rond. Broer Kylian hoopt in ieder geval dat er daar eentje van waar is.

Zo zou Kylian Hazard niet liever hebben dat zijn broer bij stadsrivaal Union SG tekent. "Als Eden voor Union tekent? De drie broers, bij de drie Brusselse clubs... Dat zou mijn droom zijn. Ik heb hem gepusht om terug te komen naar Brussel. Het zou leuk zijn om nog twee of drie jaar in derby's tegen elkaar te spelen."

Maar ook Kylian weet dat het niet makkelijk zou zijn om zijn broer in België aan het werk te zetten. "Maar hij is een beetje moe. Hij is de enige die weet wat hij gaat doen en hij is degene die zich daar het minste zorgen over maakt. Eden is graag bij zijn familie. Hij gaat terug als hij daar zin in heeft. Hij doet de dingen op zijn eigen manier."

Al kan Eden wel op de steun van zijn broer rekenen die veel begrip voor hem opbrengt. "We moeten niet vergeten dat hij op jonge leeftijd prof is geworden... Alles wat hij heeft gemist aan trainingen, wedstrijden, etc... Hij verdient een adempauze."