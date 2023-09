Analist stipt het grote gevaar van Antwerp tegen Barcelona aan, maar is ook heel optimistisch

Royal Antwerp FC won vrijdag zonder veel moeite van Westerlo. De focus ligt nu helemaal op de match tegen FC Barcelona.

Dinsdagavond gaat de Champions League van start. Royal Antwerp FC opent het kampioenenbal op bezoek bij FC Barcelona. “Antwerp treft geen sterrenensemble meer, maar met Ter Stegen, Gündogan, De Jong en natuurlijk Lewandowski blijft Barça een wereldelftal’, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Het is vooral uitkijken hoezeer Antwerp onder de indruk zal zijn van de omstandigheden. “De vraag is: hoe zullen de Antwerpse jonkies reageren op de omstandigheden?”

Volgens Goots met niks te vergelijken. “De match uit bij AEK was een prima leerproces, maar Athene is Athene. Dít is Barcelona. De aanwezigheid van Van Bommel wordt cruciaal om de spelers voor te bereiden op wat hen te wachten staat.”

Toch gelooft Goots in een kleine stunt. “Barça pakte tot dusver 10 op 12 in La Liga, maar nooit met veel overschot. Daartegenover staat dat Antwerp weinig weggeeft en zelden of nooit panikeert. Een gelijkspel zit er in een superdag misschien wel in.”