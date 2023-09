Na tien minuten weer van het veld: Carl Hoefkens haalt hard uit na opvallende wissel

Standard heeft voor de eerste keer dit seizoen kunnen winnen, de Rouches klopten Eupen met 1-3. Al was er toch een erg vreemde wissel van Carl Hoefkens.

Standard was met 3 op 18 aan het seizoen begonnen en wilde bij Eupen toch een eerste keer winnen. Dat lukte ook, de Rouches stonden een kwartier voor tijd 0-3 voor. Eupen kwam nog terug tot 1-3 en scoorde ook nog de 2-3, maar die werd afgekeurd voor buitenspel.

"We hebben een hele goede eerste helft gespeeld en de eerste 20 minuten van de tweede helft waren ook nog meer dan oké. Met veel beweging en goede pressing, zo hebben we ook die twee goals gemaakt", zei Carl Hoefkens bij Eleven DAZN na de wedstrijd.

Hoefkens hard voor Balikwisha

Maar er waren ook nog een paar minpuntjes. Zo bracht Hoefkens tien minuten voor tijd William Balikwisha in, maar haalde hem tien minuten later ook weer van het veld nadat hij mee aan de basis lag voor de goal van Eupen.

"Het is een derby en dan weet je dat het bij een tegendoelpunt moeilijk kan worden. Dan moet je de noodzakelijke wissels doen en over het algemeen ben ik heel tevreden over de invallers. Voor Balikwisha was het een heel duidelijke boodschap. Ik wil 100 procent inzet en dat was niet het geval."