Situatie opnieuw uitzichtloos voor Yorbe Vertessen? 'Zal hij zich nu wel beklagen'

Yorbe Vertessen is in de pikorde bij PSV Eindhoven weer wat gezakt. Mogelijk komt hij opnieuw in een rol met weinig speelkansen terecht.

PSV Eindhoven won zaterdag met 4-0 van NEC. Zonder Yorbe Vertessen, want ide kwam niet van de bank af. De teruggekomen Hirving Lozano mocht wel invallen, maar maakte totaal geen indruk. “Ik zag Vertessen op de bank zitten, die was niet blij”, zei Kees Luijckx de wedstrijd bij ESPN. “De invallers bij PSV hebben überhaupt niet onwijs veel verschil gemaakt, vond ik. Maar Lozano was niet heel spraakmakend of opvallend tijdens zijn invalbeurt. Dat hij mag invallen, is het voordeel van een speler met een flinke status die gewoon voorrang krijgt in de pikorde." De Mexicaan zal de voorrang blijven krijgen, zoveel is nu al duidelijk. Wat Vertessen ook doet. “Vertessen heeft het heel goed gedaan en deed precies wat de trainer van hem verlangt. Hij wordt nu gewoon aan de kant geschoven. Je moet je voorstellen dat je trainer bent en aan Vertessen uitlegt wat zijn rol is en dan zie je vervolgens dat hij die perfect heeft ingevuld.” Vertessen speelde dit seizoen in acht wedstrijden mee en scoorde daarin twee keer, maar het zou goed kunnen dat hij zonder blessures van andere spelers niet meer in actie komt. Een uitleenbeurt was dan misschien toch niet zo’n dom idee geweest en zal hij zich wel beklagen van bijvoorbeeld niet naar Twente getrokken te zijn, was er nog te horen bij ESPN. Het contract van Vertessen loopt nog tot midden 2025.