Xavi strooit met lof naar Antwerp en Van Bommel: "Ze hebben zowat alles"

Morgen is het zover, dan speelt Antwerp een historische Champions League-wedstrijd in Barcelona. Barça-coach Xavi praatte intussen al met de pers, terwijl The Reds net voet aan grond hebben gezet in de Catalaanse stad.

Straks speelt Antwerp haar eerste wedstrijd ooit in de groepsfase van de Champions League. Barcelona-coach Xavi is op zijn hoede voor onze landskampioen. "Het is een goed team en, voor zover ik het gevolgd heb, de verdiende Belgische kampioen. Er zit zowat alles in de ploeg: Een goede doelman, een sterke as met Alderweireld, Ekkelenkamp en Janssen." "Daarnaast is er een goeie balans tussen jonge spelers en ervaring en zijn ook de flankspelers gevaarlijk. Voor wie dacht dat het makkelijk zou worden: dat wordt het niet", waarschuwt de Catalaanse oefenmeester. Tot slot kwam hij met lof voor oud-ploeggenoot Mark Van Bommel. De twee speelden nog een jaar (2005-2006) samen bij Barcelona. "Ik heb een goede herinnering aan Van Bommel. Hij was een goede ploegmaat, maar ook een fijn persoon. Ik speelde graag met hem. Als coach doet hij het ook uitstekend. Je ziet zijn stempel bij Antwerp."





Volg Barcelona - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (19/09).