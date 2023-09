'Chelsea zet Barcelona een hak en betaalt volle pot om gedroomde transfer van Xavi naar Londen te halen'

De zomermercato is nog maar net achter de rug, maar ondertussen wordt de volgende transferperiode al voorbereid. Chelsea FC en FC Barcelona liggen al met elkaar in de clinch.

Het target: Youssoufa Moukoko. De 18-jarige aanvaller van Borussia Dortmund wordt gevolgd door nagenoeg alle Europese topclubs. Chelsea FC en FC Barcelona zijn zelfs al concreet.

Meer zelfs: Xavi Hernandez ziet in Moukoko dé gedroomde vervanger voor Robert Lewandowski. Door de tweevoudig Duits international nu al naar Camp Nou te halen kan hij nog even rijpen in de schaduw van de Poolse topspits.

Harde cash

Maar dat is zonder Chelsea gerekend. Dat weten de Engelse kranten. The Blues willen schakelen en zijn bereid om de vraagprijs – Dortmund neigt al richting vijftig miljoen euro – te betalen om Moukoko in januari naar Londen te halen.