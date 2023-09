Referee Department kon er niet mee lachen, maar analist is duidelijk: "Topmoment van Lardot"

Opvallend moment in match tussen Eupen en Standard. Scheidsrechter Lardot gaat toch naar de beelden kijken van het afgekeurde Eupense doelpunt.

KAS Eupen scoorde de 2-3 tegen Standard, maar die werd afgekeurd voor buitenspel. Florian Kohfeldt, de trainer van de Oostkantonners, gaat echter door tegen scheidsrechter Lardot.

Die laatste beslist uiteindelijk, op vraag van de Duitse trainer, om toch de beelden te gaan bekijken, ook al had de VAR beslist dat het buitenspel was.

“Kohfeldt gedraagt zich super langs de lijn. Dat is een heer in het verkeer. En Lardot gaat de beelden bekijken”, zegt Filip Joos in Extra Time. “Net omdat hij zich al die matchen al zo super gedraagt.”

Voor Wesley Sonck en Gert Verheyen is dat not done en ook het Referee Department, dat officieel niet op de zaak wilde reageren, kon niet lachen met de actie van Lardot. Niet voor herhaling vatbaar is off the record te horen.

“Vanuit een menselijke reactie ging Lardot de beelden toch bekijken”, gaat Joos verder. “Een topmoment van Lardot, al moet je daar geen regel van maken. Een review vragen, want door komt het eigenlijk op neer, dat mag nog altijd niet.”