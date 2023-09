Anderlecht had een heel ander plan in doelmannenkwestie vooraleer 'opportuniteit Schmeichel' uit de lucht kwam vallen

Het gaat al een hele week over de doelmannenkwestie bij Anderlecht. Toen Jesper Fredberg ineens met Kasper Schmeichel kwam aanzetten, voorspelde iedereen problemen. Maar eigenlijk was dat niet de bedoeling. Het plan was heel anders, maar veranderde in de laatste dagen van de mercato.

Dat Anderlecht na Maxime Dupé nog een doelman zocht, was niet zo verrassend. Colin Coosemans heeft sinds hij bij Anderlecht zit nog geen enkele officiële match in doel gestaan. Van 2018 tot 2021 speelde hij bij Gent zes wedstrijden. Dan kan je er niet op rekenen dat hij er zal staan als er iets gebeurt met Dupé.

Jonge doelman te duur of niet haalbaar

Het plan was wel om een jonge doelman aan te trekken. Iemand zoals Bart Verbruggen, die op termijn Dupé het vuur aan de schenen zou leggen. Iemand waar ook nog een meerwaarde op te creëren viel. De 19-jarige doelman van Manchester City, Mikki van Sas, werd in die optiek onder meer genoemd. Of de 21-jarige Noah Atubolu van Freiberg. Al werd dat wel met klem ontkend.

Ook Matej Kovar (23) van Manchester United werd bekeken, maar dat ging te duur uitvallen. Qua prijs-kwaliteit viel alles zowat in het water en toch wou men bij paars-wit een tweede doelman aantrekken. Coosemans is immers belangrijk als vredestichter in de kleedkamer, maar veel geloof in zijn kunnen is er niet.

Schmeichel wou spelen voor peanuts

Toen Kasper Schmeichel in de laatste week van de transfermercato zelf naar Jesper Fredberg belde, zag die dan toch een opportuniteit. Hij had die doelman nog steeds nodig en dan moest hij maar 'genoegen nemen' met een 36-jarige met een cv van hier tot in Tokio.

Als die man dan ook nog eens voor peanuts - zijn kost voor één seizoen zou minder dan 320.000 euro bedragen - wil komen spelen, was de beslissing snel gemaakt. Fredberg wist daarbij dat Dupé niet blij zou zijn, maar vindt dat elke speler met concurrentie moet om kunnen.

Naar volgend seizoen toe wil Anderlecht wel weer een jonge doelman vinden als tweede optie. Waarschijnlijk is ofwel Dupé ofwel Schmeichel dan wel niet meer bij de club.