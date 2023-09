Bryan Heynen vol lof over Fiorentina: "Voor mij de meest interessante competitie"

KRC Genk speelt in de Conference League tegen Fiorentina. Voor Bryan Heynen een bijzondere ervaring.

Bryan Heynen sprak de pers toe naar aanleiding van het duel in de Conference League tegen het Italiaanse Fiorentina. Een bijzonder moment, want Heynen is fan van de Serie A.

“Voor mij is het de meest interessante competitie ter wereld”, zei Heynen en dat hoorden de Italiaanse journalisten hem natuurlijk heel graag zeggen.

“Omdat ik zoveel Italianen in mijn klas had zitten, ben ik het gaan volgen. Het is leuk om nu tegen een Italiaanse club uit te komen. Van Italiaanse ploegen wordt altijd gezegd dat ze Catenaccio spelen, maar dat is bij Fiorentina zeker niet het geval. Het is een heel erg aantrekkelijke ploeg om naar te kijken.”

Heynen stond deze zomer in de belangstelling van Fiorentina, maar echt concreet werd dat echter nooit. “Ik heb ook alleen maar gelezen wat jullie geschreven hebben”, klonk het nog.