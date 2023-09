Einde verhaal voor Dupé? 'Ook deze vier spelers hadden een basisplaats bij Anderlecht en krijgen nu de boodschap dat ze andere oorden mogen opzoeken'

Er is al de voorbije dagen al veel inkt gevloeid over de toekomst van Maxime Dupé. Maar de doelman is niet de enige titularis die nagenoeg géén zicht meer heeft op speelminuten bij RSC Anderlecht.

We moeten er geen seconde aan twijfelen: van zodra Kasper Schmeichel fit is zal de Deense doelman zijn plaats onder de paars-witte lat opeisen. En dat terwijl Maxime Dupé afgelopen zomer werd aangetrokken met de belofte dat hij titularis zou worden. De Franse doelman is echter niet de enige speler van RSC Anderlecht die in het recente verleden een basisplaats had en de komende maanden op (zo goed als) geen speelminuten zal moeten rekenen. Meer zelfs: volgens La Dernière Heure hebben vijf spelers die boodschap gekregen. © photonews Benito Raman is een gekend voorbeeld, maar ook andere spelers hebben – ook in dat geval na het sluiten van de transfermarkt – te horen gekregen dat ze op zoek mogen naar een nieuwe club. Het gaat in dit geval om Majeed Ashimeru, Kristian Arnstad en Mario Stroeykens. Van contractonderhandelingen naar... de uitgang? Vooral laatstgenoemde heeft een extra woordje uitleg nodig. Jesper Fredberg zat afgelopen zomer nog rond de tafel met het jeugdproduct om zijn contract open te breken. Die onderhandelingen verliepen moeizaam. De reden? Stroeykens wil meer speelminuten. Dat zit er in de huidige realiteit niét meer in.