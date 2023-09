📷 Hein Vanhaezebrouck neemt verrassende naam op in selectie van KAA Gent

KAA Gent is op weg naar Polen voor de match van donderdag in de Conference League. Hein Vanhaezebrouck kiest alvast voor een verrassende naam in de selectie.

KAA Gent vertrok om 11 uur richting Lublin in Polen om er donderdag in de Conference League Zorya Luhansk partij te geven. Nurio en Depoitre zijn door blessures niet van de partij. Hein Vanhaezebrouck selecteerde wel Goodluck Ikbogwe. De 21-jarige Nigeriaanse spits van Jong AA Gent speelde nog nooit voor het A-elftal van de Buffalo’s, maar maakt nu wel de Europese verplaatsing mee. Ivan De Witte en Michel Louwagie reisden mee met de ploeg. Eigenaar Sam Baro kan niet, wegens een te drukke agenda. 🇵🇱 Met 21 Buffalo’s naar Polen

🆕 Goodluck komt in de selectie 👀#UECL #LuhGnt pic.twitter.com/5RzcG2Epz2 — KAA Gent (@KAAGent) September 20, 2023





Volg Zorya - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (21/09).