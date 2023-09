KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs ziet probleem bij zijn Malinwa: "Dat moet veranderen"

KV Mechelen verloor afgelopen weekend met 0-2 op het veld van STVV. Mechelen-aanvoerder Rob Schoofs ziet een terugkomend probleem bij Malinwa.

Het klassement heeft ondertussen al wat vorm gekregen. Kunnen we praten over een geslaagde seizoensstart? "Geslaagd is moeilijk te zeggen. Het is niet dat we echt tevreden zijn, maar ook niet per se ontevreden. We hadden liever nog meer punten gehad en wat hoger gestaan. Uiteindelijk is het nog heel lang en is het aan ons om nu thuis punten te pakken."

Na een zwakker wedstrijd in Sint-Truiden ziet Rob Schoofs dat er een probleem is waar ze van af moeten. "Uitwedstrijden blijven moeilijk voor ons. Vorige keer stonden we ook 2-0 achter op Westerlo en dat hebben we toen wel kunnen omdraaien, maar dat lukt niet iedere week."

KV Mechelen kon voor weinig doelgevaar zorgen, en zelfs al dat er was stond er een sterke Zion Suzuki tussen de palen bij STVV. "Dat moeten we proberen te veranderen. Meer kansen creëren zodat we op verplaatsing doelpunten te maken."

"Het is wel de bedoeling dat er hoger gemikt wordt nog. Als we altijd spelen zoals thuis, dan moet dat zeker lukken. Nu is het aan ons om die switch te maken en ook op verplaatsing even sterk te zijn", besluit Schoofs.