'Anderlecht lonkte naar nieuwe aanwinst Standard'

Standard versterkte zijn ploeg aan het einde van de mercato met enkele indrukwekkende aanwinsten. Eén van hen was zelfs interessant voor Anderlecht.

Na maanden van onzekerheid waren de fans van Standard opgetogen over het einde van de transferwindow. De transfers van Kamal Sowah, Steven Alzate en Moussa Djenepo schudden iedereen wakker en versterkten de kern van Luik aanzienlijk.

De terugkeer van Djenepo, een voormalige favoriet van Sclessin, werd met enthousiasme begroet. In zijn eerste wedstrijd tegen Eupen herinnerde de Malinees heel België aan zijn technische kwaliteiten.

Anderlecht geïnteresseerd in Moussa Djenepo

Maar in werkelijkheid was België hem niet vergeten. Naast Standard, onthulde Sudpresse deze week dat Moussa Djenepo in de belangstelling stond van... RSC Anderlecht.

De vleugelspeler van Mali speelde 61 wedstrijden, scoorde 12 goals en 7 assists tijdens zijn eerste periode in onze competitie. Maar Djenepo heeft ook nooit zijn loyaliteit aan Standard onder stoelen of banken gestoken, dus gaf hij de voorkeur aan dit aanbod. Bovendien zou de interesse vanuit Brussel niet per se concreet zijn geweest.