Dramatisch nieuws voor Eupen na nederlaag tegen Standard

Zo vielen Boris Lambert en Gary Magnée tijdens de wedstrijd al geblesseerd uit. Eerst was het even afwachten bij de Panda's, maar nu is er toch nieuws gekomen over de spelers.

Zo zou Lambert een spierscheur in de linkerdij hebben opgelopen. Dat meldt Het Nieuwsblad. De aanvoerder van Eupen zou met deze blessure zeker 2 maanden out zijn. Magnée heeft iets aan zijn linkerkniegewricht, maar hij zou er sneller terug bij zijn.

Lambert speelde al 74 wedstrijden voor de club en kon zes keer scoren en twee assists afleveren. Magnée, die als linksachter speelt heeft ook al 62 wedstrijden voor Eupen op zijn teller staan.

