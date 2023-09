RSC Anderlecht komt met verrassing van formaat over de toekomst van Brian Riemer

Anderlecht verrast vriend en vijand met nieuws over Brian Riemer. Dit vlak voor de topper tegen grote concurrent Club Brugge.

Brian Riemer kreeg de afgelopen weken van de fans van Anderlecht en in de media wel wat kritiek te verduren. Dit deert de trainer en Anderlecht alvast niet. Want beide partijen hebben beslist om langer met elkaar in zee te gaan.

Anderlecht en Riemer maakte vrijdagavond bekend dat zijn huidig contract is verlengd. Riemer zijn contract wordt verlengd tot medio 2026. Hij is aan de slag bij de Brusselse club sinds december 2022 toen hij Félice Mazzu opvolgde.

“Ik ben blij met het vertrouwen van de club. We staan nog maar aan het begin van een traject waarbij we het team stap voor stap zullen verbeteren en we hebben een duidelijke visie van waar we naar toe willen. Ik kan niet wachten om de volgende stappen te zetten met dit team en deze club”, wist Riemer te vertellen op de kanalen van de club.