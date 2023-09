Sputterende spitsen bij KAA Gent? Vanhaezebrouck is duidelijk over de zaak en blikt vooruit in Jupiler Pro League

KAA Gent kon zondag niet winnen op bezoek bij OH Leuven. Het blijft wel ongeslagen in de vaderlandse competitie met 14 op 18.

KAA Gent blijft door het puntenverlies van Anderlecht tegen KV Kortrijk bovendien ook (co-)leider in de Jupiler Pro League. Met 14 op 18 zijn ze goed bezig, de komende dagen wachten matchen tegen KAS Eupen en de inhaalwedstrijd in Antwerp.

"Hier gaan we niet wakker van liggen", aldus Hein Vanhaezebrouck na de puntendeling in Leuven. Al scoorden zijn spitsen allebei niet - er is al veel meer weelde geweest in de Gentse rangen dan wat ze zondag lieten zien.

© photonews

Gift Orban vaak in buitenspel, Cuypers ook niet doeltreffend en de ingevallen Tissoudali die een grote kans miste. "We wisten dat het niet elke week raak zou zijn. Vorig seizoen had Gift Orban ook eens een minder moment, het is logisch dat niet elke bal erin zou gaan."

Mooi rapport

"Ik sluit nog altijd niet uit dat hij er 25 zal maken dit seizoen. Hetzelfde voor Cuypers, die heeft ook die kwaliteiten", blijft de Gentse oefenmeester er rustig onder. "Op een moment schieten ze er misschien weer drie binnen op een match."

En ook bij de spelers is er nog geen paniek in de gelederen: "14 op 18 blijft een mooi rapport. We moeten er gewoon volgende week opnieuw staan en efficiënter zijn", was de algemene teneur.